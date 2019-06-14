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POLİTİKA

Yeni askerlik sisteminde terhisler kademeli şekilde yapılacak

Yeni askerlik sisteminde revizyon: Terhisler 6 ya da 9 ay sürecek

Yeni askerlik sistemi teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alınarak terhisi ilgilendiren maddenin revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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TBMM Genel Kurulu´nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddede rötuş yapılması planlanıyor. Buna göre söz konusu maddeye 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlesinin ekleneceği belirtildi.

KADEMELİ TERHİS

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.

BEDELLİ ASKERLİKTE TEKNİK RÖTUŞLAR

Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.

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