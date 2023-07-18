|
Gündem

Yeni vekiller umut vermiyor

Değişim söylemleri ile çalkalanan CHP’de, eski vekiller yeni vekillerin Genel Kurul performansını yetersiz buldu.

Uğur Duyan
04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM.

TBMM.

Kısa ısınma turunun ardından 40 günlük yaz tatiline giren Meclis’te yeni milletvekillerinin performansı partilerinin takibinde. Değişim söylemleri ile çalkalanan CHP’de, eski vekiller yeni vekillerin Genel Kurul performansını yetersiz buldu. TBMM’deki muhalefet kulisinde ve bahçesinde CHP’nin deneyimli vekilleri, yeni seçilmiş vekillerin acemiliklerini 1 Ekim sonrasında başlayacak 2’nci yasma yılıyla atmasını beklerken, “Ocak sonrasında yerel seçim sürecine girilmesiyle beraber, Meclis bir süreliğine ikinci plana düşecek o zamana kadar vakitleri var” uyarısında bulundu. CHP’de 3 dönem kuralının tartışıldığı bir süreçte yeni vekillerin performansından şikayetçi olan eski vekillerin yerlerini garantilemek istediği de iddia edildi. Öte yandan İYİ Parti vekiller de performanslarına ilişkin, Genel Kurul gündemine getirilen kanun tekliflerinin halkın yararına düzenlemeler olduğu için uzun münakaşalara girmekten kaçındıklarını söyledi.


Binlerce taşerona kadro müjdesi: Taşeron işçi hakları nelerdir?
Binlerce taşerona kadro müjdesi: Taşeron işçi hakları nelerdir?

Taşerona kadro ile ilgili son durum haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni Meclis'in açılmasıyla öne çıkan ekonomi başlıklarından oldu. 100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler, Meclis'e çevrildi. Seçim öncesi açıklama yapan Vedat Bilgin seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Peki Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? Taşerona kadro düzenlemesinde takvim belli oldu mu? Taşeron işçiye kadro şartları belli oldu mu? İşte detaylar.


#TBMM
#CHP
#Milletvekili
#Değişim
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Orman yangınlarının nedenleri