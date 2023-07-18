Yeni vekiller umut vermiyor

Taşerona kadro ile ilgili son durum haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni Meclis'in açılmasıyla öne çıkan ekonomi başlıklarından oldu. 100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler, Meclis'e çevrildi. Seçim öncesi açıklama yapan Vedat Bilgin seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Peki Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? Taşerona kadro düzenlemesinde takvim belli oldu mu? Taşeron işçiye kadro şartları belli oldu mu? İşte detaylar.