Yeni vekiller umut vermiyor

TBMM.
Kısa ısınma turunun ardından 40 günlük yaz tatiline giren Meclis’te yeni milletvekillerinin performansı partilerinin takibinde. Değişim söylemleri ile çalkalanan CHP’de, eski vekiller yeni vekillerin Genel Kurul performansını yetersiz buldu. TBMM’deki muhalefet kulisinde ve bahçesinde CHP’nin deneyimli vekilleri, yeni seçilmiş vekillerin acemiliklerini 1 Ekim sonrasında başlayacak 2’nci yasma yılıyla atmasını beklerken, “Ocak sonrasında yerel seçim sürecine girilmesiyle beraber, Meclis bir süreliğine ikinci plana düşecek o zamana kadar vakitleri var” uyarısında bulundu. CHP’de 3 dönem kuralının tartışıldığı bir süreçte yeni vekillerin performansından şikayetçi olan eski vekillerin yerlerini garantilemek istediği de iddia edildi. Öte yandan İYİ Parti vekiller de performanslarına ilişkin, Genel Kurul gündemine getirilen kanun tekliflerinin halkın yararına düzenlemeler olduğu için uzun münakaşalara girmekten kaçındıklarını söyledi.