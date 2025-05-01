Yeniden yapılanmaya darbe

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla örgütün güncel yapılanmalarına ağır darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 42 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgütün farklı kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 169 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde aktif görev aldığı, özellikle finans ağı, askeri ve emniyet mahrem yapılanmaları ile öğrenci gruplarında etkin rol üstlendikleri tespit edildi. Adli kaynaklara göre, FETÖ deşifre edilen eski yapılanmaların yerine, kamu personelleri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek gruplarındaki genç bireyleri hedef alan yeni hücreler oluşturma çabasında. Bu kişilerin, örgütün "danışman" olarak adlandırdığı yönlendirici kadrolar aracılığıyla ev sohbetleri, burs, iş vaadi ve dijital ortamda verilen ideolojik eğitimlerle sisteme dahil edildiği belirlendi. Operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, kamu görevlilerini ve yargı organlarını hedef alan paylaşımlarla kamuoyunu etkilemeye çalıştığı bildirildi. Ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran çok sayıda kişi deşifre edildi.