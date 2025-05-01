Yeniden yapılanmaya darbe

FETÖ'nün yeniden yapılanma hazırlıklarına bir darbe daha indirildi. Ankara merkezli 42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da da örgüt kamplarında TUS'a hazırlanan ve aktif doktorluk yaptığı tespit edilen 18 şüpheli için işlem başlatıldı.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla örgütün güncel yapılanmalarına ağır darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 42 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgütün farklı kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 169 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde aktif görev aldığı, özellikle finans ağı, askeri ve emniyet mahrem yapılanmaları ile öğrenci gruplarında etkin rol üstlendikleri tespit edildi. Adli kaynaklara göre, FETÖ deşifre edilen eski yapılanmaların yerine, kamu personelleri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek gruplarındaki genç bireyleri hedef alan yeni hücreler oluşturma çabasında. Bu kişilerin, örgütün "danışman" olarak adlandırdığı yönlendirici kadrolar aracılığıyla ev sohbetleri, burs, iş vaadi ve dijital ortamda verilen ideolojik eğitimlerle sisteme dahil edildiği belirlendi. Operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, kamu görevlilerini ve yargı organlarını hedef alan paylaşımlarla kamuoyunu etkilemeye çalıştığı bildirildi. Ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran çok sayıda kişi deşifre edildi.
TUS KAMPLARINDAN UZMANLIĞA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise örgütün sağlık alanındaki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, FETÖ tarafından oluşturulan hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere oluşturulan kamplara katıldığı belirlenen ve aktif olarak doktorluk yaptığı tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların örgüte ait yurtlarda, ders çalışma adı altında örgüt ideolojisiyle eğitildikleri, haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunduğu ve Bank Asya’daki hesap hareketlerinin örgüt elebaşının talimatlarıyla şekillendiği kaydedildi.