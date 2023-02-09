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Yer altı termal kameralar afet bölgesinde

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, envanterinde bulunan yer altı termal görüntüleme cihazları enkaz altında hayatta olan depremzedeleri bulma işlemi yürütüyor.

13:09 . 9/02/2023 Perşembe
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Yer altı kameraları afet bölgesinde

Yer altı kameraları afet bölgesinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan deprem sonrası Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri de afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Envanterinde bulunan yer altı termal görüntüleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ekipleri, vücut ısısına göre enkaz altında hayatta olan depremzedeleri tespit ediyor.Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, afet bölgesinde toplam 50 adet yer altı termal görüntüleme cihazı kullanıyor.



#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#Elbistan
#deprem
#afet
#yer altı kameraları
20 dakika önce
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Yer altı termal kameralar afet bölgesinde
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