Yerel seçimlerin ardından CHP'den dört vekil istifa edecek: Meclisteki sandalye sayısı 125'e iniyor

Türkiye'de hiç olmayan bir özelliği ile dikkat çeken Trabzon'un Of ilçesinde 150 yıllık belediye başkanlığı geleneği bozulmadı. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi'nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep ‘Saral' ailesi tarafından yönetildi. İlçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı.