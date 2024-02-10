Yerli M60T’ler envanterde

"Bu proje kapsamında, atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir. Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi kötü komşu, ülkemiz savunma sanayisini ev sahibi yapmıştır. M60T tankları, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığıyla bilinir. Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve milli olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması (TİYK)-M60T Projesi ile ana muhabere tanklarının beyni olarak tanımlanan Atış Kontrol Sistemi yerlileştirilerek, modernizasyon süreci son safhaya taşındı. M60T tanklarının üzerinde yer alan bütün elektronik sistemler milli imkanlarla üretilebilir hale getirilerek, güç grubu dışında dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı. ASELSAN başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."