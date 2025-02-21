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Yeşil alanları bile sattı

Yeşil alanları bile sattı

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Muhammet Kaynar
Muhammet Kaynar

Tarihinde ilk kez borçlanamaz hale gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını artırmak için parklar dahil 4 milyon metrekarelik alanı sattığı ortaya çıktı.

Borç batağında yüzen İBB’nin satışa sunduğu taşınmazların miktarı dudak uçuklattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019 yılından bu yana 4 milyonluk metrekarelik arazinin satışını gerçekleştirdiği belirlendi. Satışları gündeme getiren İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, “Her halleri samimiyetsizlik. Muhalefette başka, iktidarda başka. Muhalefette iken satışa sunulan 2-3 metrekarelik taşınmazlara bile muhalefet eden CHP, yönetiminde yaklaşık 4 milyon metrekarelik arazi sattı” dedi.


560 FUTBOL SAHASINA DENK

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin Temmuz 2019-Mart 2024 tarihleri arasındaki ilk döneminde 3 milyon 294 bin 821 metrekare, Nisan 2024-Şubat 2025 tarihleri arasındaki ikinci döneminde ise 516 bin metrekare taşınmaz satışı gerçekleştirdiği öğrenildi. Satışı yapılan arsalar arasında ise Beşiktaş’ta yeşil alan için ayrılan bir yerin, İETT’nin Ayazağa garajının, halihazırda yeşil park alanı olarak kamulaştırılmış pek çok noktanın, Zeytinburnu’nda 20-30 yaşında çam ağaçlarının bulunduğu bir arazinin de bulunduğu bildirildi. İmamoğlu’nun toplamda sattığı alanlar 560 futbol sahasına denk geliyor.


#politika
#CHP
#İBB

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