Yeşilay Küçükçekmece’de yeni dönem başladı: Başkanlıkta dikkat çeken atama

Yeşilay Küçükçekmece’de yeni dönem başladı. Yaklaşık bir yıldır boş bulunan ilçe başkanlığı görevine eğitim camiasının yakından tanıdığı Hacı Ali Ekinci getirildi. Yeni başkan, eğitim ve gönüllülük alanındaki deneyimini Yeşilay çatısı altında bağımlılıkla mücadele ve toplumsal farkındalık çalışmalarına taşıyacak.

Eğitimden sivil topluma uzanan tecrübe

Eğitim alanında uzun yıllar öğretmenlik, idarecilik ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Hacı Ali Ekinci, son olarak İnönü 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 2024 yılında emekli olan Ekinci, sivil toplum çalışmalarına yönelerek Ensar Vakfı Küçükçekmece Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Gençler ve aileler öncelikli olacak

Yeni görevinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarını artırması beklenen Hacı Ali Ekinci, çocuklar, gençler ve aileleri kapsayan eğitim programları ile sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verecek.

Yeşilay'ın sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda ilçedeki kamu kurumları, okullar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliğinin güçlendirilmesi de yeni dönemin öncelikleri arasında yer alacak.

Toplumun her kesimine ulaşacak

Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş olmanın ötesinde, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekilirken, Hacı Ali Ekinci başkanlığındaki yeni yönetimin, özellikle çocuklar ve gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik projelerle Yeşilay'ın ilçedeki gönüllülük ağını güçlendirmesi ve toplumun her kesimine ulaşan çalışmalara imza atması bekleniyor.

Hacı Ali Ekinci Kimdir?

Hacı Ali Ekinci, eğitim alanında uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yapmış bir eğitimcidir. Kariyerinde okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Son olarak İnönü 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapmış, 2024 yılında emekli olmuştur.

Eğitim ve gençlik alanındaki birikimini gönüllülük temelli çalışmalara aktaran Ekinci, emekliliğinin ardından sivil toplum çalışmalarına yönelmiş, Ensar Vakfı Küçükçekmece Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.



