YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı

"Ankara-Eskişehir YHT hattında 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT ile 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT hattında 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT hattında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT hattında 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT hattında 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT hattında 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT hattında 800 bin yolcuya hizmet verdik. 16 yılda YHT'ler 95 milyon kilometre yol kat etti ve yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı."