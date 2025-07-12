Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, dün sabah saatlerinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulut için sosyal medya hesabından “Değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı. Bakanlar, AK Parti MYK üyeleri ve milletvekilleri de Bulut için başsağlığı mesajları yayınladı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bulut’un vefat ettiği hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Yiğit Bulut, bugün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.