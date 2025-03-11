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YİK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

YİK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

17:0411/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Yüksek İstişare Kurulu'nun bugünkü toplantısından fotoğraf servis edildi.
Yüksek İstişare Kurulu'nun bugünkü toplantısından fotoğraf servis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Yüksek İstişare Kurulu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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