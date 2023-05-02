Yıkım vaadi bitmiyor: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Türkiye'nin yüz akları var

Kemal Kılıçdaroğlu
CHP yandaşI Sözcü gazetesine verdiği röportajda yıkım vaatlerini tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tek bir konutu dahi yıkılmayan TOKİ'yi de hedef aldı.
Görevden alma vaadi
Kamu kurumlarında yapacağı kırımı anlatan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ, AFAD, TÜİK, TRT, MİT, Merkez Bankası, Kızılay, Diyanet İşleri, SGK, YÖK, üniversite rektörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi stratejik birimlerin tepe yöneticilerini görevden alacağı belirtildi.
Röportajda şu ifadeler yer aldı:
- TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacak. 10 Temmuz 2018 tarihli kararname ile yüzlerce bürokratın görev süresi, atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de bitiyor. Yerlerine atama yapılıncaya kadar ise görevlerine devam ediyorlar. Bu listede Diyanet, MİT, MGK, SGK, Göç İdaresi Başkanları ile Bakan yardımcıları, YÖK üyeleri, Rektörler, EGM dahil genel müdürler de var.