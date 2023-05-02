|
Gündem

Yıkım vaadi bitmiyor: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Türkiye'nin yüz akları var

Millete vizyon projeler sunmak yerine yıkım vadeden Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda iktidara gelmeleri halinde TOKİ'deki ehil kadroları tasfiye edeceğini söyledi.

15:30 . 2/05/2023 Salı
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa'nın zoraki Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, seçim vaatlerinde millete vizyon projeler sunmak yerine var olan projeleri durdurmayı ve eskiye dönmeyi vadediyor.

CHP yandaşI Sözcü gazetesine verdiği röportajda yıkım vaatlerini tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tek bir konutu dahi yıkılmayan TOKİ'yi de hedef aldı.

Görevden alma vaadi

Kamu kurumlarında yapacağı kırımı anlatan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ, AFAD, TÜİK, TRT, MİT, Merkez Bankası, Kızılay, Diyanet İşleri, SGK, YÖK, üniversite rektörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi stratejik birimlerin tepe yöneticilerini görevden alacağı belirtildi.

Röportajda şu ifadeler yer aldı:

  • TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacak. 10 Temmuz 2018 tarihli kararname ile yüzlerce bürokratın görev süresi, atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de bitiyor. Yerlerine atama yapılıncaya kadar ise görevlerine devam ediyorlar. Bu listede Diyanet, MİT, MGK, SGK, Göç İdaresi Başkanları ile Bakan yardımcıları, YÖK üyeleri, Rektörler, EGM dahil genel müdürler de var.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#TOKİ
#CHP
#Sözcü
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.