Yılın Yayın Yönetmeni Likoğlu

Anadolu Basın Federasyonu'nca verilen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Alanında başarılı isimlerin ve kuruluşların jüri üyelerinin titiz çalışmalarıyla belirlendiğini bildiren Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, “Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak” ifadelerini kullandı.





ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Yılın Televizyonu CNN Türk, Yılın Dizisi Mehmet Fetihler Sultanı TRT 1, Yılın İnternet haber Sitesi yeniakit.com.tr ve Türk Sporuna katkıları nedeni ile Bein Sport seçildi. "Yılın Yerel Televizyonu" kategorisinde Kayseri'den TV Kayseri ödüle layık görülürken, Yılın Yerel Radyosu Adana'dan Jest FM oldu.

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle: "Yılın Radyosu ve programcısı- Radyo 7 Talha Bora Öğe, Yılın Haber Spikeri Erkek-Kaan Yakuphan 24 TV, Yılın Haber Spikeri Kadın-Zehra Küçükdalak NTV, Yılın Moderatörü Kübra Par tv100, Yılın Köşe Yazarı-Yücel Koç, Türkiye Gazetesi, Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni-Mehmet Ayan, HT Spor, Yılın Yerel İnternet Sitesi Bilecikhaber.com Mücahit Erdal, Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni-Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi, Yılın Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, NTV, Yılın Yerel Gazetesi-Ankara Ulus Gazetesi, Yılların Gazetesi-101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapan Bartın Gazetesi Esen Aliş, Yılın Muhabiri-Fulya Öztürk CNNTürk, Yılın Kültür Kanalı- VAV TV, Yılın Televizyon Programı-Enine Boyuna TRT1, Yılın Spor Programı- Kontra Global TV, Yılın Gazete Ankara Temsilcisi- Kadir Yıldız Türkgün Gazetesi, Yılın Ulusal İnternet Sitesi- www.yeniakit.com.tr, Türk Sporuna katkıları nedeniyle yılın hizmet ödülü- Bein Sport, Jüri Özel Ödülü- "No Escape; Voices from Rafah" Belgeseli yapımcısı TRT World Muhabiri Nizar Sadawi, Jüri Özel Ödülü-Hind Khodary Al Jazeera Muhabiri."











