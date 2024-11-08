Ziraat Bankası’na 4 ödül birden

Ziraat Bankası, Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında üst üste 9.kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi. Sardis Awards ödüllerinde ise 3 kategoride ödüle layık görüldü.
Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2024 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi. Ziraat Bankası, 2016 yılından bu yana 9. kez üst üste Türkiye’nin en sevilen bankası seçiliyor. Sardis Awards Ödüllerinde ise Ziraat Bankası ikisi altın biri gümüş olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü.
9. kez “Türkiye’nin En Sevilen Bankası” Seçilmemiz Bizler İçin Çok Kıymetli
161 Yılın Verdiği Sorumlulukla Hareket Ediyoruz
Sardis Awards ödüllerinde ise 3 ödüle birden layık görülen Ziraat Bankası’nın Cumhuriyet filmi “En İyi Kurumsal İmaj Filmi” kategorisinde altın ödüle, İş Bankası’nın 100. Yılını Sosyal Medyada Kutlama Mesajı ile de “En İyi Sosyal Medya Kampanyası” kategorisinde altın ödüle ve “En Özgün İçerik Üretimi” kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz; “161 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bankamız hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna hem de bir asrını dolduran İş Bankası’nın kuruluşuna tanıklık etmiştir. Ziraat Bankası olarak iş tutuş biçimimizi köklü geçmişimizin vermiş olduğu sorumlulukla belirliyor ve bu kararlılıkla hareket ediyoruz. Bizi ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.