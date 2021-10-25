Gündem Yine Tanal yine yalan
ANKARA

Yine Tanal yine yalan

Yalanlarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Mahmut Tanal, bu kez Paris’te sahneye çıktı. Kendisinin de yer aldığı Türk heyetinin Fransa Meclisi tarafından kabul edilmediğini ileri süren Tanal’a yanıt heyet başkanı Çavuşoğlu’ndan geldi: Acaba siz başka bir programda mıydınız?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yine Tanal yine yalan ​
Mahmut Tanal

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris’e gitti. Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya paylaşımında, Paris’te komisyonun Meclis’ten randevu alamadığını iddia etti. Tanal, “Paris’te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. AK Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış” dedi. Heyete başkanlık eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Tanal’a planladıkları gibi Fransa Ulusal Meclisi’nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile görüştüklerini hatırlattı.

BAŞKA PROGRAMDA MIYDINIZ?

Çavuşoğlu, “Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde davet ettiğimiz Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliği’mizde bir araya geldik. Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi’nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile de görüştük. Acaba siz başka bir programda mıydınız? Meclis’imizin de, ülkemizin de itibarı yücedir” dedi.

Mahmut Tanal Twitter’da neden ‘dolandırıcılık’ yaptı?
TEKNOLOJİ
Mahmut Tanal Twitter’da neden ‘dolandırıcılık’ yaptı?

CHP'li Tanal: 28 Şubat olmasaydı iktidardaydık
GÜNDEM
CHP'li Tanal: 28 Şubat olmasaydı iktidardaydık
2021 model Escobar yakalandı

2021 model Escobar yakalandı

​Kolombiya'da dev operasyon: 120 suçtan yargılanacak.
Tarihi fark

Tarihi fark

​Liverpool, Manchester deplasmanında 5 gol attı.
Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavalaya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de kadınların sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin<br>kabus gecesi

Fenerbahçe'nin
kabus gecesi

​Sarı lacivertliler evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi.

24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.