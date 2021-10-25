​Yine Tanal yine yalan ​

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris’e gitti. Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya paylaşımında, Paris’te komisyonun Meclis’ten randevu alamadığını iddia etti. Tanal, “Paris’te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. AK Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış” dedi. Heyete başkanlık eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Tanal’a planladıkları gibi Fransa Ulusal Meclisi’nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile görüştüklerini hatırlattı.

BAŞKA PROGRAMDA MIYDINIZ?

Çavuşoğlu, “Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde davet ettiğimiz Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliği’mizde bir araya geldik. Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi’nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile de görüştük. Acaba siz başka bir programda mıydınız? Meclis’imizin de, ülkemizin de itibarı yücedir” dedi.

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