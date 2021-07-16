YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında öğrencilerle vapur gezisine çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'İstanbul'un tarihine yolculuk' başlıklı vapur gezisinde öğrencilerle bir araya geldi.



Bakan Selçuk, Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektiren Selçuk, yaptığı konuşmada, 'Telafide Ben de Varım' çalışması kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 140 öğrenciyle bir araya geldiklerini belirtti.



Bakan Selçuk, 'Liseliler burada, ortaokullar burada. Sizlerle bir İstanbul yolculuğu yapıyoruz. İstanbul'un tarihini tanıtma. Aslında bu bir tarih dersi. Ama aslında bir seyahat. Nereye seyahat? Geçmişe seyahat, geleceğe seyahat. Ve sizleri burada görmek, sizlerle birlikte İstanbul'u dinlemek gerçekten harika. 'Telafide Ben de Varım' kampanyasında 25 öğretmenimiz de şu anda bizimle birlikte. Burası da bir okul, burası da bir sınıf. Burası da bir eğitim mekanı. Bugün Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla tarih dersini sizlerle beraber burada işliyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.' dedi.



Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrenciler hep bir ağızdan 'Telafide Ben de Varım' dedi.