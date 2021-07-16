2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Tercihler ne zaman?
YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na http://osym.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.
ÖSYM'den açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacaklardır. Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.