YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/yd...
Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/yd...
Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/yd...
İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/yd...
Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"
Sınav dolayısıyla Kovid-19 önlemleri alındı
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.
YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.
İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna geldi.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık olacak.