YÖK üniversitelerin ön lisans ve lisans kontenjan sayılarını açıkladı YÖK ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı YÖK, yeni eğitim öğretim dönemi için belirlenen kontenjanlar için "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 20 Haziran 2019, 16:51 Son Güncelleme: 20 Haziran 2019, 17:05 AA