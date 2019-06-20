Gündem YÖK ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
EĞİTİM

YÖK üniversitelerin ön lisans ve lisans kontenjan sayılarını açıkladı

YÖK ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı

YÖK, yeni eğitim öğretim dönemi için belirlenen kontenjanlar için "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

YÖK'ten yapılan açıklamada "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi." denildi.

ÖĞRETMENLİK KONTENJAN SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

  • Yeni kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 olarak belirlendi.
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