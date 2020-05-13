Yörüklerin göçü: 200 ailenin 20 gün sürecek göçe develer eşliğinde başladı

200 AİLE YOLA DÜŞTÜ

Yaz mevsiminde Konya civarında, kış mevsiminde ise Mersin’in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin, 20 Nisan itibariyle başlayacak 20 günlük ‘yaz yurdu’ göçü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen şehirlerarası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yaz göçü başladı.

DEVELERLE GİDİYOR

Yörükler 20 gün sürecek göçe başladı.

Yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla bazı aileler, modern araçlarla yaz yurtlarına giderken, sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerden Kuş Ali lakabıyla tanınan Ali Uçar (62), Anadolu’daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor. Uçar, virüs nedeniyle bu yıl yola geç çıktıklarını belirterek, dağda oldukları için koronavirüs salgınından pek etkilenmediklerini anlattı.

‘Korkumuz yasağın uzamasıydı’

İbrahim Yağal

Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal da virüs nedeniyle getirilen kısıtlamaya anlayış gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: “Hayvanlarımız mevsimsel tarihe alışık olduğu için o tarihlerden sonraki zamanlar hayvanlarımıza dokunuyor. Bizim en büyük korkumuz, yasağın 1 Mayıs’tan sonrasına olmasıydı. Eğer olsaydı bu hayvanlarımız için kötü olurdu. 1 Mayıs’tan itibaren yaklaşık 200 hanelik Sarıkeçili göçer raporlarını aldı, herkes yayla yoluna göçmeye başladı.”