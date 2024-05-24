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Yorumcu paşalar konuşamayacak

AK Parti'nin, Meclis Başkanlığı'na sunduğu TSK Personel Kanunu’nda değişiklik içeren 60 maddelik torba düzenleme ile emekli subayların yorumculuk yapması ölçütlere bağlandı.

Uğur Duyan
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 02:31 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Teklifle, görevden ayrılan personel, artık Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda bilgi paylaşamayacak. Teklife göre, kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerin TSK'nın operasyonel gücüne dönük bilgi içeren açıklamada bulunması yasaklanacak. Buna göre askeri bilgi, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata dair beyanat veren, yazı yazan, açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 6 aydan

3 yıla kadar hapis cezası alacak.

TSK personelinin kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğini, görev veya faaliyetini, askeri bilgi, belge, konum bilgisini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin sosyal medyadan paylaşımı da yasaklanacak.



#AK Parti
#TSK
#MSB
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