Yorumcu paşalar konuşamayacak

Teklifle, görevden ayrılan personel, artık Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda bilgi paylaşamayacak. Teklife göre, kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerin TSK'nın operasyonel gücüne dönük bilgi içeren açıklamada bulunması yasaklanacak. Buna göre askeri bilgi, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata dair beyanat veren, yazı yazan, açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 6 aydan