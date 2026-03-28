Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
YSK düğmeye bastı: 7 Haziran'da sandık kuruluyor, 3 şehirde seçim yapılacak

10:4228/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
5 beldede seçimler gerçekleştirilecek
Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 5 merkezde 7 Haziran 2026'da belediye başkanı ve meclis üyesi seçimi için sandık kurulacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.


5 BELDEDE SEÇİM YAPILACAK


Karara göre
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir
’de toplam 5 merkezde 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık kurulacak.

Bu yerlerde belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belirlenecek.


Seçim yapılacak merkezler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezde Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa oldu.


Bu yerlerin belde statüsü kazanmasının ardından yerel yönetim organlarının belirlenmesi için seçim takvimi başlatıldı.


41 PARTİ SEÇİME GİRECEK


YSK kararında, seçime katılma yeterliliği bulunan partilerin belirlenmesi gerektiği de vurgulandı.


Buna göre seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 siyasi parti bulunuyor.


Seçime katılma yeterliliğine sahip 41 partinin listesi de şöyle:

- Adalet Birlik Partisi

- Adalet Partisi

- Adalet ve Kalkınma Partisi

- Anadolu Birliği Partisi

- Anahtar Parti

- Anavatan Partisi

- Ana Yol Partisi

- Bağımsız Türkiye Partisi

- Büyük Birlik Partisi

- Cumhuriyet Halk Partisi

- Demokrasi ve Atılım Partisi

- Demokratik Sol Partisi

- Demokrat Parti

- Doğru Yol Partisi

- Emek Partisi

- Gelecek Partisi

- Genç Parti

- Güç Birliği Partisi

- Hak ve Özgürlükler Partisi

- Halkın Kurtuluş Partisi

- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

- Hür Dava Partisi

- İyi Parti

- Merkez Sağ Parti

- Millet Partisi

- Milliyetçi Hareket Partisi

- Milli Yol Partisi

- Ocak Partisi

- Saadet Partisi

- Sol Parti

- Teknoloji Kalkınma Partisi

- Türkiye İşçi Partisi

- Türkiye İttifakı Partisi

- Türkiye Komünist Hareketi

- Türkiye Komünist Partisi

- Vatan Partisi

- Yeniden Refah Partisi

- Yenilik Partisi

- Yeni Türkiye Partisi

- Yerli ve Milli Parti

- Zafer Partisi

#Seçim
#Yüksek Seçim Kurulu
#Tokat
#Gümüşhane
#Nevşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
