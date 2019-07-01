Yücel’e BM’de yeni görev

BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi’nin ‘CIFAL’ açılışı için Türkiye’ye geldi. Dünyanın dört bir yanında merkezleri bulunan UNİTAR’a bağlı CIFAL merkezleri, Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerine başlayacak.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Ortaklık çerçevesinde merkez için imzalar atılırken, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı verildi. Yücel, “Bugün hem benim için hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum. Başarımızın kaynağında, gelecek yüzyıllara ülkemizi, insanlarımızı nasıl taşıyabiliriz ilke ve prensibinden hiç ayrılmamak yatmaktadır” dedi.