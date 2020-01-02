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Yüksek yargıda seçim yılı

Yüksek yargıyı yeni yılda kritik seçimler bekliyor. Mart ayında yaş haddinden emekli olacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yerine yeni isimler seçilecek. Emekliliğe ayrılacak Anayasa Mahkemesi üyesi Recep Kömürcü ile görev süresi bitecek YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine de seçim yapılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni yılda Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) önemli değişiklikler yaşanacak. İlk seçim YSK üyelikleri için olacak. YSK’da, altısı Yargıtay, beşi Danıştay’dan olmak üzere 11 üye bulunuyor. Söz konusu üyelerden, Yargıtay kökenli Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile Danıştay kökenli Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri 23 Ocak’ta doluyor. Bu durumda, YSK için Yargıtay’dan ve Danıştay’dan 3’er üye belirlenecek.

Sadi Güven

YARGITAY’A YENİ BAŞKAN

Seçimlerin ocak ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca yapılacak seçimde, üye tam sayılarının salt çoğunluğunu alan adaylar YSK’ya seçilecek. YSK’ya 6 üyenin seçilmesinin ardından ise Sadi Güven’in yerine başkanlık görevini yürütecek isim belirlenecek. Bu kapsamda, YSK üyeleri toplanacak, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan seçecek.

23 MART’TA EMEKLİ OLACAK

İsmail Rüştü Cirit

Yüksek yargıdaki önemli seçimlerden birisi ise Yargıtay Birinci Başkanlığı için olacak. Mevcut başkan İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart’ta yaş haddinden emekliliğe ayrılacak. Yargı kulislerinde, muhtemel adayların isimleri de konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, adaylardan üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak ve 4 yıllığına görev yapacak. Mevzuata göre, ilk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

VEDA TÖRENİ YENİ BİNADA

Cirit, 10 Şubat 2015’te Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. 4 yıllık görev süresi dolması nedeniyle 11 Şubat 2019’da yapılan seçimde tek aday olan Cirit, ikinci kez başkan seçildi. Özellikle Cirit döneminde, Yargıtay’ın en önemli görevlerinden olan içtihat birliğini sağlamak adına önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, geçmiş yıllara göre Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurullarının en çok çalıştığı son 5 yıllık dönemde 20’nin üzerinde içtihadı birleştirme kararı verildi. Yine Cirit döneminde, yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında “İstanbul Bildirgesi” hazırlandı. Söz konusu bildirge Birleşmiş Milletler’de kabul edildi. Öte yandan, Yargıtay’ın İncek’teki yeni binasının inşasına devam ediliyor. Konferans salonunun yetişmesi durumunda Cirit için burada veda töreni düzenlenebileceği belirtiliyor. Düzenlenen törende, Cirit, yeni başkana cübbesini giydirecek.

  • Danıştay’da Güngör dönemi bitiyor
  • Zerrin Güngör
  • Yine önemli seçimlerden biri de Danıştay’da olacak. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart’ta yaş haddinden emekliliğe ayrılacak. Seçimlerin yaklaşması dolayısıyla Danıştay’da da kulislerin hareketlendiği ifade ediliyor. 2008’de Danıştay Üyeliğine seçilen Güngör, 12 Haziran 2012’de Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18 Temmuz 2013’de ise Danıştay Başkanlığına seçildi. Güngör, 4 yıllık görev süresi dolması nedeniyle yapılan seçimde 11 Temmuz 2017’de ikinci kez başkan seçildi.
  • AYM’ye yeni üye
  • Anayasa Mahkemesi
  • Yüksek yargıdaki bir diğer seçim ise AYM üyeliği için olacak. Yargıtay üyesiyken 2008 yılında AYM’ye seçilen Başkanvekili Recep Kömürcü, 3 Nisan’da yaş haddinden emekli olacak. Kömürcü’nün yerine seçilecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulunca seçim yapılacak. Yargıtay kulislerinde, AYM üyeliği için şu ana kadar 10’ya yakın adayın ismi konuşuluyor. Seçimde en çok oy alan 3’ isim Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birini, AYM üyeliğine seçecek. Kömürcü, 8 Ekim 2019 AYM Genel Kurulu’nda yapılan toplantıda başkanvekilliğine seçilmişti.

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