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Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi: Lastik botla ölüme ittiler

Düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamelelerde bulunup ölümlerine neden olan Yunanistan zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botla Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

09:54 . 21/09/2023 Perşembe
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Balıkesir açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-4510" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Ayvalık’ta karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.






#Yunanistan
#Türkiye
#sahil güvenlik
#dzensiz göçmen
#lastik bot
1 saat önce
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