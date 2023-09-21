Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi: Lastik botla ölüme ittiler

Göçmen botlarını batıran, ele geçirdiği sığınmacılara işkence eden Yunanistan dün de karasularındaki 7 botu geri itti. Ölüme terk edilen 231 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında kurtarılan göçmenler, Yunan askerleri tarafından dakikalarca dövüldüklerini anlattı.