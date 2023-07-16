|
Gündem

Yunan unsurları ölüme terk etti: Balıkesir'de dokuz düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

08:57 . 16/07/2023 Pazar
AA
Kurtarılan göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kurtarılan göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.


Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.



Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.


Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#Ayvalık
#Balıkesir
#Sahil Güvenlik
#göçmen
#yunanistan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İnter Miami, Messi'yi transfer etti: İşte Lionel Messi'nin yeni adresi