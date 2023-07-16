Yunan unsurları ölüme terk etti: Balıkesir'de dokuz düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'daki 332 akademisyen, Mora açıklarında 82 göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili AB ve ülke makamlarına gönderdiği mektupla Atina’yı suçladı. Mektupta teknenin Yunanistan'ın arama-kurtarma bölgesinde olduğu belirtilerek, “Yunanistan'ın yasal olarak kurtarma yükümlülüğü vardı” denildi.