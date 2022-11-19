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Yüz kızartan kanıtlar

7 Kasım’da ABD’li yetkililerle Başkent’te yapılan Yüksek Düzey Savunma Grubu toplantısında Amerikan heyetine SDG’nin yayınladığı saldırı görüntüleri izletilip terör örgütünün faaliyetleri belgeleriyle anlatıldı. ABD’li heyetinin reaksiyonu konusunda kaynaklar izlenimlerini, “Her şeyin farkındalar” diye aktardı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Yüz kızartan kanıtlar
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ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile paravan yapılanması SDG’ye desteği bir kez daha yüzlerine vuruldu. 7 Kasım’da ABD’li yetkililerle Başkent’te yapılan Yüksek Düzey Savunma Grubu toplantısında Amerikan heyetine SDG’nin yayınladığı saldırı görüntüleri izletilip terör örgütünün faaliyetleri belgeleriyle anlatıldı. ABD’li heyetinin reaksiyonu konusunda kaynaklar izlenimlerini, “Her şeyin farkındalar” diye aktardı.

HİÇBİR ŞEY DİYEMEDİLER

Türkiye’nin Suriye’deki rahatsızlığının başında ABD’nin Suriye’nin doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir kısmını oluşturan ve PKK’nın uzantısı olan PYD ve YPG’ye verdiği silah ve mühimmat desteği geliyor. Görüşmede SDG’nin bu yılın 12 Ağustos tarihinde kendi sitesinde yayınladığı ve Türk askerini hedef alan saldırıyı içeren görüntüleri ABD’lilere izletildi. Görüntüler karşısında ABD heyetinin hiçbir şey diyemediği öğrenildi.

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