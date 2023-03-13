|
Reklam
Reklam
Gündem

Yüzde 7 barajlı ilk seçim

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinde pek çok ilki bir arada yaşayacak. Bu seçimde baraj yüzde 7 olacak. Milletvekili dağılımı da artık ittifak içinde yer alan her partinin, o seçim bölgesinde aldığı oya göre hesaplanacak.

Uğur Duyan
04:00 . 13/03/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

14 Mayıs’ta kurulacak sandık, siyasi partilerden seçmene bir dizi ilki barındıracak. Bu seçimde uygulanacak Seçim Yasası değişiklikleri şöyle:

*Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Yüzde 7 barajı ittifaklar için de geçerli olacak.

NASIL HESAPLANACAK?

*İttifak yapan partilerin çıkaracakları milletvekili sayısının hesaplanması sistemi değişti. 2018’deki seçimde ittifak yapan partilerin milletvekili sayısı, ittifakın ülke genelinde aldığı oy ittifaktaki partilere bölünüp hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

KONGRE ŞARTI GETİRİLDİ

*Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süre içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek.

*Salt TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

6 NİSAN’DA YÜRÜRLÜKTE

Söz konusu değişiklikleri içeren düzenleme 31 Mart 2022’de TBMM Genel Kurulu’ndan geçti, 6 Nisan 2022’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa gereği, Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikler 1 yıl sonra yürürlüğe giriyor.

Görme engellilere özel pusula

Bu seçim görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlanacak. Bu kapsamda YSK, görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.



#Seçim
#Görme engelliler için pusula
#Seçim Yasası
قبل٪ s
default-profile-img
Yüzde 7 barajlı ilk seçim
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Besteli mevlid 66 yıl sonra ilk kez icra ediliyor
Belediyeler seferber
Avrupa’nın enerjide asıl sınavı 2024’te
Hatay'ı asla yalnız bırakmayız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.