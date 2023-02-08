Yüzlerce otel vatandaşın emrinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin 10 ilinde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6 iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma ve enkaz kaldırma işlemleri aralıksız sürüyor. Bir yandan da kurtarılan depremzedelerin konaklaması için hem devlet hem de özel sektör büyük çaba sarf ediyor. Sokakta kalan vatandaşlar için Türkiye’nin dört bir yanında oteller kapılarını açtı. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin farklı noktalarında 50 bini aşkın yatak kapasitesi depremzedelere tahsis edildi. Konaklama kapasitesi yürütülen çalışmalarla birlikte her geçen saat artış gösteriyor.

Kaan Kavaloğlu

BAKANLIKLA ORTAK OPERASYON

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle ilk etapta çoğunluğu Antalya'da olmak üzere toplam 9 bin 450 oda depremzedeler için hazırlandı. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonuyla oluşturulan deprem afeti destek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen 'Deprem Kriz Toplantısında', afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza, oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik” dedi.

Sururi Çorabatır

TÜROFED 17 ÜYESİYLE HAREKETE GEÇTİ

TÜROFED öncülüğünde, gelen talepler doğrultusunda Bodrum Otelciler Birliği (BODER), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED) ve Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Gerekirse daha fazla odayı afetzedelerin hizmetine sunacaklarını söyleyen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, “Şimdi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. TÜROFED olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Mehmet İşler

50 BİN YATAK HAZIR HEDEF 100 BİN

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, yaklaşık 50 bin yatak tahsis ettiklerini bildirdi. İşler, hedeflerinin yatak sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu dile getirdi. Tahsisler için koordineli olarak çalıştıklarını söyleyen İşler, şöyle konuştu: “Yatak kapasitelerini bir liste halinde kurumlara iletmekteyiz. Antalya takribi 20 bin, Alanya takribi 10 bin, İzmir 3 bine yakın yatak kapasitesiyle hazır. Denizli, Kapadokya, Kayseri, Ankara, Samsun, Bolu, Çanakkale, İzmir, Foça, Çeşme, Seferihisar, Bursa, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Didim, Uşak ve Afyon bölgelerimiz olmak üzere ciddi bir örgütleşmeyle devletle el ele verdik.” Marmaris'te de oteller kapılarını vatandaşlara açtı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “Kamu kurumlarında 261, özel sektör otellerinde 2 bin 319, toplamda 2 bin 570 kişiyi ilçemizde misafir edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı sektörle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da otelcilerle Lara, Manavgat ve Alanya bölgelerinde temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, depremzedelere oteller tarafından tahsis edilecek oda sayıları ve konaklatılacak depremzede sayılarının artırılması yönünde görüşmeler yaptı.

Ücretsiz oteller için internet sitesi

Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkanı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da bini aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.

Her türlü yardımı yapmaya hazırız

Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağlayan bazı otel görevlileri şu şekilde konuştu;

(Van Yakut Otel) Necim Gül: “Şu an 10 oda kapasitemiz var. Arayanlar oluyor. Biz de daha önce depremi yaşadığımız için bu acıyı iyi biliriz. Depremzedeler için her türlü yardımı yapmaya hazırız.”

Van Comfort Suit Otel: “Çok fazla arayan var, talep fazla bir çoğu yolda otelimize geliyorlar. Aslında ayırdığımız kapasite 3 oda ama biz böyle bir günde elimizden geleni yapıp 50 kişiye kadar konaklama sağlayacağız. Depremzedelerimizin yanındayız.”

Antalya Farah Otel: “Depremzedeler için otelimizde 15 oda hazır. Henüz gelen yok. Talepler doğrultusunda onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”

(Antalya Deniz Otel) Aziz Irmak: “Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’dan gelen misafirlerimiz var, şu an 13 oda dolu. Böyle bir zamanda bütün imkanları seferber etmeliyiz.”



