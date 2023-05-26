|
Gündem

Zafer Partisi'nde istifa depremi: Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ''Parti yönetimimizle yaptığımız istişareler sonunda PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi öngörerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız'' sözleriyle duyurarak partilerinden istifa etti.

11:07 . 26/05/2023 Cuma
DHA
Yönetimdeki 19 kişinin aynı yönde karar aldığı ve üyelerle toplam 30 kişinin partiden istifa ettiği belirtildi.

Yönetimdeki 19 kişinin aynı yönde karar aldığı ve üyelerle toplam 30 kişinin partiden istifa ettiği belirtildi.

Zafer Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, partilerinden istifa etti. Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını belirten Şah, "İkinci turda Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Ümit Özdağ Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nde parti yönetimimizle yaptığımız istişareler sonunda PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi öngörerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.

Şah, yönetimdeki 19 kişinin aynı yönde karar aldığını ve üyelerle toplam 30 kişinin partiden istifa ettiğini belirtti.



#Zafer Partisi
#Erdoğan
#destek
#istifa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Konya Çeltik Seçim Sonuçları Oy Oranı