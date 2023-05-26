Zafer Partisi'nde istifa depremi: Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, seçimlerin ikinci turunda HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'ya destek vereceğini açıklaması partisinde toplu istifaya neden oldu. Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı. İstifaya ilişkin yaptığı açıklamada Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirten Karadoğan, "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." dedi.