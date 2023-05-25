Gelecek Partisi'nde kurucular kurulu üyesi istifasını duyurdu

AK Parti iktidarı dönemlerinin milli, manevi ve maddi bütün kazanımlarını yok etmeye gizli ant içmiş kesimlere hoş görünme kaygısı bu toprakların ruhunu mihmandar ettiğini iddia eden Gelecek Partisi yönetimi için çok hazin bir çelişkidir. Zaten milletimiz de bu çapsız ve ruhsuz siyasete sandıkta gerekli cevabı vermiştir.