DEVA Partisi'nde istifa depremi: AK Parti'ye geçti

Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde tamamen yalnız ve başka partilerin ellerine teslim edildik. Emeklerimizin karşılığı olarak bize dayatılan bu tavır asla tarafımızca kabul edilebilir değildi. Bizler yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik. Van’daki çabamızın ürünü olan ve partimize teşkilat içinden ve dışından onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen, bizlerden bir isim bile millet ittifakı milletvekili listesinden ilimizde aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi Genel Merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü. Ülkemizin selameti ve geleceği için umut beslediğimiz Millet İttifakı ve DEVA Partisi bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik.