Zanaat Atölyeleri yarıyıl tatilinde öğrencilere kapılarını açtı

Zanaat Atölyeleri, öğrencilere, meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkanı sunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla 81 ilde oluşturulan Zanaat Atölyeleri'nin, yarıyıl tatilinde öğrencilere kapılarını açtığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında 81 ilde mesleki eğitime yönelik Beceri Geliştirme Programı kapsamında açılan Zanaat Atölyelerinin, yarıyıl tatili sürecinde de öğrencilere, meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkanı sunduğu belirtildi.
Açıklamada,
"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel, örgün eğitim kurumlarında en az 7'nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor. Zanaat atölyelerinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan bilişim teknolojileri, el sanatları teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, grafik ve fotoğraf, gıda teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, radyo, televizyon, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, tarım ve yiyecek, içecek hizmetleri olmak üzere 12 alanda hazırlanan 147 modüler kurs yer alıyor. Modüller arasında, kolay hamur işlerinden ahşap kakmaya, geleneksel Türk süsleme sanatlarından analog devre elemanlarına, meyve, sebze üretiminden dijital ses kurgusuna birçok farklı kurs bulunuyor"
denildi.
Beceri Geliştirme Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildiği belirtilerek, "
Bu belgeler, öğrencilerin e-portfolyolarına ekleniyor. Zanaat Atölyeleri, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırmayı, akademik ve mesleki başarılarını artırarak geniş kariyer seçenekleri sunmayı, mesleğe erişimlerini kolaylaştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor"
ifadelerine yer verildi.
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