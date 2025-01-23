Zanaat Atölyeleri yarıyıl tatilinde öğrencilere kapılarını açtı

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel, örgün eğitim kurumlarında en az 7'nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor. Zanaat atölyelerinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan bilişim teknolojileri, el sanatları teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, grafik ve fotoğraf, gıda teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, radyo, televizyon, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, tarım ve yiyecek, içecek hizmetleri olmak üzere 12 alanda hazırlanan 147 modüler kurs yer alıyor. Modüller arasında, kolay hamur işlerinden ahşap kakmaya, geleneksel Türk süsleme sanatlarından analog devre elemanlarına, meyve, sebze üretiminden dijital ses kurgusuna birçok farklı kurs bulunuyor"