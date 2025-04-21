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Zap Suyu yükselince mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı

Zap Suyu yükselince mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı

12:0021/04/2025, Monday
DHA
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Olay, Hakkari-Çukurca kara yolu eski çöplük mevkisinde meydana geldi.
Olay, Hakkari-Çukurca kara yolu eski çöplük mevkisinde meydana geldi.

Hakkari'de Zap Suyu'nun aniden yükselmesi ile pancar topladıkları bölgede mahsur kalan 4 kişi, AFAD'nın koordinesindeki ekiplerin çalışmasıyla botla kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde pancar toplamak için Zap Suyu'nun karşı tarafına geçen 4 kişi, geceyi bölgede geçirdi. Sabah saatlerinde dönüş yapmak isteyen grup, nehirdeki su seviyesinin artması nedeniyle karşıya geçemedi. Mahsur kalan 4 kişinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları, AFAD'ın koordinasyonunda zorlu arazi şartlarında titizlikle yürütüldü. 4 kişi, botla tahliye edilerek güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılanların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, Zap Suyu'nun özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ile aniden yükselebileceğini belirtip, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Hakkari
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#Kurtarma
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