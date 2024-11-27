Zap’ta kilit kapandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Irak kuzeyinde Zap’ta terör kilidinin kapandığını açıklayan Güler, “Zap bölgesinde terör kilidi kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle tamamen kapatılmıştır. Operasyonlarımız aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” dedi. Bakan Güler, Irak’la imzalanan Güvenlik İş Birliği Mutabakatı kapsamında terörle mücadelede ortak operasyonların artırıldığını ifade etti.





HENDEKLERİN YÜZDE 97’Sİ TAMAM

Sınır hattına inşa edilen hendekler, elektro-optik kuleler ve diğer fiziksel engellerin yasa dışı geçişlere büyük ölçüde set çektiğini vurgulayan Güler, “Suriye ve İran sınır hattımızda hendek inşa çalışmalarında yüzde 97 oranına ulaşılmıştır” dedi. Bakan Güler, yıl başından bu yana yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 564 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bilgisini verdi. FETÖ ile mücadele hakkında da açıklamalarda bulunan Güler, 15 Temmuz'dan sonra TSK içindeki FETÖ yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele edildiğini, bugüne kadar 23 bin 879 personelin ihraç edildiğini kaydetti.





ABD, KAAN’ı görünce F-35'i verelim dedi

Bakan Güler, F-16 ve F-35 tedariki konusunda son durumu paylaştı. ABD’de Türkiye’ye ait 6 adet F-35’in hazır olduğunu belirten Güler, “KAAN’ı uçurduktan sonra Amerikalılar F-35’leri verebileceklerini ifade etmeye başladılar. 40 F-35 alımı için talebimizi ilettik” açıklamasında bulundu. Güler F-16 Blok 70 tedariki hakkında da "Türkiye, 1.4 milyar dolarlık ödeme yaparak 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı alacak. Daha önce planlanan 79 modernizasyon kitinden ise vazgeçildi. Bu modernizasyonu TUSAŞ kendi imkanlarıyla yapabilecek seviyede. Alımın toplam maliyeti 6,5 -7 milyar dolar olacak" bilgisini verdi. Güler, S-400 hava savunma sisteminin de kullanıma hazır olduğunu belirtti: "Bu sistem, tehdit durumunda 12 saat içinde aktif hale getirilecek şekilde konuşlandırılmış durumda."





İsnat edilen suç planlı disiplinsizlik

CHP'li vekiller, salona gelen Bakan Güler'e "Teğmenlere sahip çıkın" dedi. Güler ise “Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin” diye karşılık verdi. Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıç çatma olayına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, andı okumak veya 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' demek değil. Defaatle yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı ve organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir. Teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çattığı, andı neden okuduğu, neden 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dediği sorulmadı. Eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır" diye konuştu. Bu eylemin disiplin suçu olduğunu vurgulayan Güler, “Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır ve bu durum askeri hiyerarşi açısından kabul edilemez” ifadelerini kullandı.











