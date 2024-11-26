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Flaş gelişmeyi Bakan Güler duyurdu: Artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır

Flaş gelişmeyi Bakan Güler duyurdu: Artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır

10:2426/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi.

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Flaş gelişmeyi Bakan Güler duyurdu: Artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır
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26 Kasım, Salı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı. Güler, burada yaptığı açıklamada; terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'Zap'ta kilit kapatıldı'

Güler, "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.
" ifadelerini kullandı.





#Yaşar Güler
#Zap
#Mehmetçik

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