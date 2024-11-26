Flaş gelişmeyi Bakan Güler duyurdu: Artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı. Güler, burada yaptığı açıklamada; terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
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