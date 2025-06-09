Zeyrek’in ciddi organ hasarı var

Manisa’da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini konuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek’in önceki gün akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Olayla ilgili çalışmaların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüldüğünü hatırlatan Tunç, “Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. İlk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır” diye konuştu.

KAÇAK TEKNİK ARIZADAN

Olayın ardından uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelere dair de bilgi veren Tunç, “Aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir” dedi. Çalışmalardaki ilk tespitlerde elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu iddia edildi.

CİDDİ ORGAN HASARI VAR

Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Dün hastanenin başhekimlik toplantı salonunda açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımda olan Zeyrek'in sağlık durumunda bir önceki güne kıyasla farklı bir gelişme olmadığını söyledi. Topçu, “Kalbi durduran olay, elektrik çarpması. Ciddi organ hasarı var. İç organları etkileyen, kalbi durduran bir travma söz konusu. Bekleyeceğiz. Durumu düne göre aynı ama değişebilir. Bizler için zor bir hasta, çok da değerli bir insan. Sürekli başındayız” şeklinde konuştu.

Bahçeli’den geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Bahçeli, görüşmede Özel'e, yoğun bakıma alınan Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.







