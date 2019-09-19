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POLİTİKA

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Türkiye, terörden temizlediği Afrin’de Türk dili ve edebiyatı, iktisat ve ilahiyat fakülteleri açmaya hazırlanıyor. Bölgedeki Suriyeli gençler kendi ülkelerinde üniversite okuma şansı bulacak. Fakülteleri hangi devlet üniversitesinin açacağı netleşmezken, branşlar bölgenin ihtiyacına göre belirlendi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
FotoğraF: Arşiv
FotoğraF: Arşiv

PKK/PYD- YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenen Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı sonrasında yaklaşık 300 binin üzerinde Suriye içi ve dışından dönüş oldu. Sağlanan huzurun ardından şehirde Türkiye’nin desteğiyle büyük bir dönüşüm göze çarparken eğitim alanında da büyük bir yenilenme hamlesi başlatıldı.

ÜLKELERİNDE OKUYACAKLAR

Türkiye’nin barışa kavuşturduğu Afrin’de gençler huzurun ardından üniversite ile tanışacak. Burada yaşayan Suriyeli gençler kendi ülkelerinde üniversite okuma şansı yakalayacak. Bu çerçevede Afrin’e fakülte kurulması için çalışmalar başladı.

BÖLGENİN İHTİYACINA GÖRE BELİRLENDİ

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Fırat Kalkanı bölgesinde geçtiğimiz dönemde öğretmenlik, mühendislik, işletme ve iktisat alanlarında akademik eğitim vermeye başlamıştı. Türkiye şimdi de Afrin halkının eğitim alanındaki taleplerine karşılık verecek. Afrin’de Türk dili ve edebiyat, iktisat ve ilahiyat fakülteleri açılmaya hazırlanıyor. Şu anda fakülteleri hangi devlet üniversitesinin açacağı netleşmedi. Açılacak fakülteler, bölgenin ihtiyacına göre belirlendi.

Suriyeli öğrenciler için 180 yeni okul

  • Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi" kapsamında Türk ve Suriyeli çocukların yararlanacağı 100 milyon Avro değerindeki 180 yeni okulun inşaatının yapılmasını öngören protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türkiye'deki Suriye uyruklu barınma altındaki çocuk sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin olduğunu belirterek, bu çocukların okullaşmasının önemine işaret etti.

  • ÖĞRENCİ SAYISI 190 BİNE ÇIKACAK

  • Safran, imza altına aldıkları projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Protokol ile projelerimiz dahilinde hala devam etmekte olan 220 okul inşasına 180 yeni okul ve bir halk eğitim merkezi inşası ilave edilecek. Bu okulun 170'i okul öncesi, 10'u da ilkokul veya ortaokul olacak. Projeler vasıtasıyla inşa edilen okul sayımız 220'den 401'e, kapsama alınan öğrenci sayısı da 160 binden 190 bine çıkarılacak.

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