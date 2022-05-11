​Zeytinburnu’nda yaz spor okulu zamanı

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki gençler için hayata geçirdiği Kış Spor Okulları’nın kapanış töreni Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Aynı tesislerde benzer eğitimlere yaz boyunca da devam edeceğiz. Oraya da aynı ilgiyi tüm Zeytinburnulu gençlerimizden bekliyorum” dedi.

2 BİN 850 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Zeytinburnu Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kış Spor Okulları düzenledi. 2 Ekim ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Kış Spor Okulları’nda ilçede ikamet eden 7-16 yaş arası öğrenciler basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme, jimnastik ve buz pateninden oluşan 10 branşta eğitim gördü. Kış Spor Okulları’na 12 farklı spor tesisinde; 41 uzman eğitmen eşliğinde 2 bin 850 farklı öğrenciye 30 haftada 4 bin 740 seans eğitim verildi. Haftanın 2 günü 1’er saatlik eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Kış Spor Okulları’na katılan öğrencilere eşofman takımı, tişört ve çanta hediye edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen Kış Spor Okulları’nın kapanış programı Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirildi. Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrenciler ve velileri katıldı. Kış Spor Okullarında başarı gösteren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

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“YAZ SPOR OKULLARI İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Kapanış programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Her bir işimizi burada 1 yıl boyunca spor eğitimi alan kıymetli yavrularımız için yapıyoruz. İyi ki varlar. Kış Spor Okulu’muzda bu yıl 2 bin 850 çocuğumuz eğitim aldı. Bize güvenip çocuklarınızı bize teslim ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah geçen yıl olduğu gibi yine Yaz Spor Okulları’mızı ilan edeceğiz. Aynı tesislerde benzer eğitimlere yaz boyunca da devam edeceğiz. Oraya da aynı ilgiyi hepinizden bekliyorum. Zeytinburnu’muzda bu güzel organizasyonu sizlerle birlikte büyük bir işbirliği içinde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bahar, Zeytinburnu’na Boğaz’dan geliyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi ilçe halkı için ücretsiz Boğaz Gezisi düzenliyor. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak ilk turda Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak. 2 Temmuz 2022 tarihine kadar Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek tekne turunun güzergâhı ise şöyle: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.