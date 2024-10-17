Zombi hücresinde uyuz işkencesi

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yayınladığı raporda, İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nden serbest bırakılan tutukluların, hapishanede kendilerine kasten uyuz hastalığı bulaştırılarak, "Zombi" adı verilen hücrelerde işkenceye maruz bırakıldıklarını söyledi. Raporda ifadelerine yer verilen bir esir, hapishanede hiçbir sağlık imkanı olmadığını ve uyuz bulaştırılan kişilerin aynı hücreye toplandığını belirterek, "Hapishane yönetiminin hastalığın sebep olduğu görüntü nedeniyle hücreye zombi ismini verdiğini" aktardı. Raporda ayrıca, 7 ay önce Şuafat Mülteci Kampı'nda gözaltına alınan 15 yaşındaki İyad Eşref adında bir tutuklunun daha "uyuz hastalığı" sebebiyle dün sabah şartlı tahliye edildiği bilgisi verildi.

İsrail'in bir senedir Gazze'de işlediği insanlık suçlarını görmezden gelen Batı medyası, Lübnan'daki İsrail işgalini de aklama peşinde. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, dün yayınlanan "BM Barış Gücü Hizbullah'ın En İyi Dostu" başlıklı analizde, 2006 yılından beri Lübnan-İsrail sınırında görevli olan BM Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Hizbullah militanlarıyla işbirliği içinde olduğu iması yapıldı. UNIFIL'in 18 yıldır Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmak için orada olduğu yorumu yapılan analizde, "Bunun yerine Hizbullah'ın yıllar boyunca güney Lübnan'da yerleşmesine, evlerin çoğunda silah depolamasına ve 7 Ekim tarzı bir saldırıya hazırlık olarak tam donanımlı saldırı tünelleri ve küçük açık hava silah depoları ağı kurmasına izin verdi" ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca, "BMGK'nın emriyle milislerden arındırılmış olan bölge, kısa sürede dünyanın en iyi silahlanmış teröristleriyle dolup taştı. Ancak barış gücü askerleri çok az şey söyledi ve daha az şey yaptı" denilerek UNIFIL'e suçlamalar yöneltildi.