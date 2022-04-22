​ Güveç tarifi: Güveç malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Lezzetli bir güveci ister dana etiyle ister tavuk etiyle fırında veya tencerede pişirebilirsiniz. İşte, bayram sofralarınızı, iftar neşenizi artıracak güveç tarifi...

GÜVEÇ YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-600 gram kuşbaşı kuzu eti

-100 gram kuyruk yağı

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-200 gram arpacık soğan

-2 diş sarımsak

-6 adet küçük boy taze patates

-2 adet orta boy havuç

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 çay bardağı sıcak su

-3 dal taze kekik (arzuya göre)

-1 dal biberiye (arzuya göre)

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

GÜVEÇ YAPILIŞI

1. Güvecin yapımına başlamak için kuyruk yağını küçük parçalar halinde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırakın.

2. Kabuklarını soyduğunuz havuçları, ince halkalar halinde doğrayın. Taze patateslerin kabuklarını fırçaladıktan sonra bol suda yıkayın. Eğer küçük boy taze patates kullanıyorsanız her birini kabuklarını soymadan iki eşit parçaya kesin.

3. Ocak üzerine aldığınız büyük boy toprak güveci, kısık ateşte ısıtmaya başlayın.

4. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuyruk yağını güveç kabına alın. Zeytinyağı ilavesiyle eriyene kadar karıştırın.

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5. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini katıp, kavurmaya başlayın. Arpacık soğan ve sarımsakları güveç kabına alıp, karıştırın.

6. Etler renk almaya başladığında dilimlenmiş havuçları katın. Biber ve domates salçasını ekleyip sebzelerle birlikte karıştırın.

7. Son olarak taze patatesleri güvece ekleyin, karıştırmayın. Hoş bir tat vermesi adına ayıkladığınız biberiye ve taze kekiği katın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber, sıcak suyu ilave edin.

8. Üzerini yağlı kağıtla hava almayacak şekilde kapladıktan sonra güveç tenceresinin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirerek kaynamaya bırakın.

9. Kaynamaya başlayan güveci, kapağı kapalı olarak önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştirin. Yaklaşık 80-90 dakika pişirin.

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10. Fırından çıkan sıcak güveci, bir nihale üzerine alın. Kapağını açtıktan sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Sonrasında servis tabaklarına aldığınız güveci, sevdiklerinizle paylaşın.

GÜVEÇ YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Güveç tarifi hazırlama süresi 40 dakika, pişirme süresi 1.5 saattir.

GÜVEÇ TARİFİ KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon güveç tarifi kalori değeri 463/kcal'dir.

GÜVEÇ TARİFİ BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

20 gram protein

13 gram karbonhidrat

37 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

GÜVEÇ TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

GÜVEÇ YEMEĞİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullanacağınız güvecin iç kısmında çatlaklar bulunmamasına dikkat edin, mümkünse sırlı güveç kullanın. İlk kez kullanacağınız güveci, kuru bir bez yardımıyla sildikten sonra katı ya da sıvı yağla yağlayın. Yağın erime ya da ısınma süresine bağlı olarak önceden ısıtılmış fırın içinde bekletin. Fırından aldığınız güvecin iç kısmını bir fırça yardımıyla tamamen yağlayın. Yağı tamamen emmesi için en az bir saat kadar beklettiğiniz güveci, sıcak su ile yıkayın. Fazla suyunu süzdürdükten sonra iç kısmını kurulayın. Hiç kullanılmamış güveç için bu işlemi sadece bir kez uygulayın. Pişirme işlemi esnasında bir parça kuyruk yağı kullanmanız güvecin yağlanmasını ve yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Arpacık soğanların kabuklarını kolay bir şekilde soymak için kısa bir süre ılık suda bekletin.

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GÜVEÇ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Hazırladığınız güvece arzuya göre mantar ve dondurulmuş bezelye ekleyebilir, eğer mevsimindeyseniz erimemesi için iri parçalar halinde kestiğiniz kabak ve patlıcanı son anda ekleyebilirsiniz. Salça yerine domates püresi ya da rendelenmiş domates kullanmayı tercih edebilirsiniz. Güvece hoş bir aroma katması için ince ince doğranmış kereviz sapı katabilirsiniz.

GÜVEÇ TARİFİNİN YANINA NE İYİ GİDER?

Bulgur pilavı ya da pirinç pilavı, yoğurtlu meze, tarhana çorbası, magnolya tatlısı ve kaşık salatası.

GÜVEÇ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Yanına arpa şehriyeli pirinç pilavı çok çok yakışacaktır.

TENCEREDE GÜVEÇ TARİFİ OLUR MU?

Şöyle yapabilirsiniz. Tencerede pişirip sonra küçük güveçlere pay edip fırınlayabilirsiniz.

LOKANTA USULÜ GÜVEÇ TARİFİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Lokanta usulü güveç tarifinin en önemli özelliği kuyruk yağıdır.

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