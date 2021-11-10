GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor

ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ile Bursaspor milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki,ne zaman saat kaçta? Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecekhangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..