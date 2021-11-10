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GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

GZT Giresunspor Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçının detayları merak ediliyor. GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Giresunspor Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. GZT Giresunspor Süper Lig'in 13. haftasında 20 kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aziz Eraltay ve Joe Champness antrenmanda yer almadı.

- Douglas'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Öte yandan savunma oyuncusu Douglas Bacelar'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada ayağına darbe alan futbolcumuz Douglas Bacelar'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 4. ayak (metatars) tarak kemiğinde kırık oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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