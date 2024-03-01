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Bahar havası derken yağış alarmı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mart Cumartesi ve Pazar günü hava durumu raporu

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu raporları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık; İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mart Cumartesi ve Pazar günü hava durumu raporu..

10:03 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Cumartesi ve pazar günü, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde sağanak ve yağmur geçişleri şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının pazar günü kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ancak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 17, İstanbul'da 15, İzmir'de 19, Antalya'da 20, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 13, Adana'da 22 derece civarında seyredecek.



#hava durumu
#hafta sonu hava durumu
#meteoroloji
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