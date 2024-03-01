İstanbul, bugün sabah saatlerinde sisin etkisi altına girdi. Kent, güne puslu bir atmosferle başlarken, hafta sonu hava nasıl olacak merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer yerlerin ise açık geçeceği beklenirken, Meteoroloji iki bölge için çığ uyarısında bulundu. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu.