Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı belli oldu. Galatasaray'ın liderliğinin devam ettiği ligde bu hafta heyecan dolu bir derbi maç da olacak. Futbolseverler de haftanın programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta sonu hangi maçlar var? İşte 26-27 Ekim Süper Lig maç programı...

Hafta sonu (26-27 Ekim) Süper Lig maçları var mı?

26 Ekim Cumartesi günü ise üç kritik mücadele futbolseverlerle buluşacak. Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor'u konuk ederken, Kasımpaşa evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Günün son maçı ise Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

27 Ekim Pazar günü de futbol dolu geçecek. Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlarken, Corendon Alanyaspor ise Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak tüm maçlar şu şekilde:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)











