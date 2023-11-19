20 Kasım'da okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı?
Artvin’de hava nasıl olacak?
Meteoroloji’den yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görülecek.
Yağışlar bu gece 1500 metre üzerindeki, yarın ise havanın soğumasıyla 900-1000 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde olması bekleniyor. Yağışlar, salı akşamı etkisini kaybedecek.
Artvin’de okullar yarın tatil mi?
Ara tatil sonrası yarın okullara gidecek olan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Artvin’de okuyan öğrenciler tatil haberleri için Valiliğin açıklama yapıp yapmadığını sorguluyor. Artvin Valiliği 20 Kasım Pazartesi okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.