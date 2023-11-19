|
Özgün

Valiliklerden okul tatili açıklaması geliyor: İstanbul'un ardından Zonguldak'ta eğitime ara! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Hangi illerde okullar tatil edildiği öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul'un ardından Zonguldak Valiliğinden de son dakika okul tatili açıklaması gedi. Artvin’de okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Artvin Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

16:27 - 19/11/2023 الأحد
Güncelleme: 16:27 - 19/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
20 Kasım'da okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı?

20 Kasım'da okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
ve
için uyarıda bulundu. Açıklamaya göre, iki kentte şiddetli sağanak, yükseklerinde ise yoğun kar bekleniyor. Tahminler, bu gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görüleceğini söylüyor.

Artvin’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görülecek.

Yağışlar bu gece 1500 metre üzerindeki, yarın ise havanın soğumasıyla 900-1000 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde olması bekleniyor. Yağışlar, salı akşamı etkisini kaybedecek.

Artvin’de okullar yarın tatil mi?

Ara tatil sonrası yarın okullara gidecek olan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Artvin’de okuyan öğrenciler tatil haberleri için Valiliğin açıklama yapıp yapmadığını sorguluyor. Artvin Valiliği 20 Kasım Pazartesi okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

#artvin
#okul tatil
#20 kasım pazartesi
#artvin valiliği
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın okulların tatil olduğu iller tek tek açıklandı: Hangi illerde okullar tatil edidi?