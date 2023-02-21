Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında yıkılan binaların yanında birçok bina hasarlı tespit edildi. Vatandaşlar hasarlı tespit edilen binaların ne kadar sürede boşaltılması gerektiğini merak ediyor. Hasarlı binaların ne kadar sürede boşaltılması gerektiği, hasarın ciddiyetine ve binanın ne kadar güvenli olduğuna bağlı olmakla beraber eğer hasarlı bina acil bir durumla karşı karşıya ise, binanın hemen boşaltılması gerekebilir. Peki yasa kapsamında hasarlı tespit sonucu hasarlı binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır? İşte sorunun cevabı.

18:00 . 21/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?

Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından deprem bölgesinde 927 bin binada inceleme tamamlandı. Bu binalardan 118 bini yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumda. Hasarlı tespit edilen binaların ise ne kadar sürede boşaltılması gerektiği merak konusu oldu.

HASARLI TESPİT SONUCU HASARLI BİNALAR NE KADAR SÜREDE BOŞALTILMALIDIR?

Yapılan çalışma ile yaşanacak olası bir depremde binanın ağır hasar alıp almayacağı 6306 sayılı Kanun (Halk arasında bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası) gereğince tespit edilir. Beton kalitesi, donatı durumu hızlıca tespit edilir. İleri bir analiz değildir. Yapının kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olup olmadığı tespit edilir. Riskli yapı tespiti yapılması durumunda yasa kapsamında tapuya şerh konularak ve yapı maliklerine 60 günden az süre verilmemek kaydıyla yapının yıktırılması sağlanır.



#Kahramanmaraş
#hasar
#bina
#konut
#yapı
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?
Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira
Kırgız sanatçılardan 'deprem' şarkısı: Türkiye'nin acısına ortak oldular
Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor
Depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor
Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.