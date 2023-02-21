Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?

Ülkemiz deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu durum hep deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi hem de periyodik olarak binaların hasar denetimi yapılmasını gerektirmektedir. Binalar için hasar tespiti sadece depremlerden dolayı değil sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı önlem almak için de yapılmaktadır. Peki bina hasar analizini kimler yapar, ücretleri ne kadar? İşte soruların cevapları.