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Hasarlı tespit edilen binalar ne kadar sürede boşaltılmalıdır?
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından deprem bölgesinde 927 bin binada inceleme tamamlandı. Bu binalardan 118 bini yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumda. Hasarlı tespit edilen binaların ise ne kadar sürede boşaltılması gerektiği merak konusu oldu.
Yapılan çalışma ile yaşanacak olası bir depremde binanın ağır hasar alıp almayacağı 6306 sayılı Kanun (Halk arasında bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası) gereğince tespit edilir. Beton kalitesi, donatı durumu hızlıca tespit edilir. İleri bir analiz değildir. Yapının kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olup olmadığı tespit edilir. Riskli yapı tespiti yapılması durumunda yasa kapsamında tapuya şerh konularak ve yapı maliklerine 60 günden az süre verilmemek kaydıyla yapının yıktırılması sağlanır.