28 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Hatay seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Hatay'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Hatay 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay ilçe sonuçları oy oranları son durum

Hatay ilçe cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

2018 Hayat milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Hatay hakkında bilgiler

Hatay, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 1.6 milyondur ve yüzölçümü 5,524 km²'dir. İl merkezi Antakya'dır.

Hatay, tarihi kalıntıları, zengin kültürel dokusu, yemekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. İl toprakları, Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kalıntılar, antik kentler ve tarihi yapılar, şehrin zengin tarihi mirasının bir göstergesidir. Hatay'ın en önemli tarihi yapılarından biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antakya Mozaik Müzesi'dir. Bu müze, Roma dönemine ait zengin mozaiklerle dolu olan eski bir kilise olan Saint Pierre Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Hatay mutfağı, zengin lezzetleri ve özgün tatlarıyla ünlüdür. İlin yemek kültürü, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından etkilenmiştir. İçli köfte, humus, zahter salatası, künefe gibi yemekler, Hatay'ın en bilinen lezzetleri arasındadır.

Hatay ilinin ilçeleri ise şu şekildedir: Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.



