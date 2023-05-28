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Hatay 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranları

2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 28 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy Kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay oy oranı ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Akdeniz Bölgesi Hatay seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, adayların oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Hatay seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

15:29 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Hatay
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Hatay'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Hatay 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay ilçe sonuçları oy oranları son durum

Hatay ilçe cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

2018 Hayat milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Hatay hakkında bilgiler

Hatay, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 1.6 milyondur ve yüzölçümü 5,524 km²'dir. İl merkezi Antakya'dır.

Hatay, tarihi kalıntıları, zengin kültürel dokusu, yemekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. İl toprakları, Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kalıntılar, antik kentler ve tarihi yapılar, şehrin zengin tarihi mirasının bir göstergesidir. Hatay'ın en önemli tarihi yapılarından biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antakya Mozaik Müzesi'dir. Bu müze, Roma dönemine ait zengin mozaiklerle dolu olan eski bir kilise olan Saint Pierre Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Hatay mutfağı, zengin lezzetleri ve özgün tatlarıyla ünlüdür. İlin yemek kültürü, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından etkilenmiştir. İçli köfte, humus, zahter salatası, künefe gibi yemekler, Hatay'ın en bilinen lezzetleri arasındadır.

Hatay ilinin ilçeleri ise şu şekildedir: Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışmakta. 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile 600 milletvekili Meclis’e girdi. Milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını seçemek için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları sorguluyor. 2 milyon yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazandı? 2. Tur Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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Çankırı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023