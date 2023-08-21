Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL? (21 AĞUSTOS 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artacak, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık 34 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41







