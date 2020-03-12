Hayat 1-2 aylık süreç önemli
GENEL SAĞLIK

1-2 aylık süreç önemli

Üç bakan kameraların karşısına geçerek koronavirüse ilişkin gelişmeleri duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında hastalığın etkisinin azalacağını belirterek “Korkmaya gerek yok. Hastalığın 1-2 aylık süreci önemli. Panik oluşturmadan 1-2 ayı atlatalım. Stoklarımız var, ilacımız var. Sorun yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık, turizm ve ticaret konusundaki önlemlerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 4 saat sürdü. Toplantının ardından Koca, Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bilgi verdi.
Sağlık, turizm ve ticaret konusundaki önlemlerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 4 saat sürdü. Toplantının ardından Koca, Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alındı. Toplantının ardından üç bakan, süreçle ilgili bilgi verdi.

BİZE YÜKLENEN BİR ÖDEVDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs vakasıyla ilgili açıklamayı gece yarısı yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Koca şunları söyledi: “İlk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Fakat küresel bir nitelik kazanan koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca sergilediğimiz şeffaflığın bize yüklediği bir ödevdi. Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır.”

RİSK CİDDİDİR

Bilim Kurulu toplantısına dair de bilgi veren Koca, şöyle devam etti: “Bu toplantımızın ve aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa’nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugünkü toplantımızda bizlerle birliktelerdi.”

ULUSAL MÜCADELE VERECEĞİZ

“Altını çizmek istediğim birkaç konu var. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.” ABD’deki bir araştırmanın hatırlatıldığı Bakan Koca, “Yaz aylarında hastalığın etkisinin azalacağını bizim bilim kurulumuz da öngörüyor. Korkmaya gerek yok. Hastalığın 1-2 aylık süreci önemli. Panik oluşturmadan 1-2 ayı atlatalım. Stoklarımız var, ilacımız var. Sorun yok” dedi.

Turizm sezonu nisanda açılacak

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye’ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor” diye konuştu. Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi. Turizm ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Ersoy, “İtalya’dan gelen bir turizm gemisini Kuşadası’na almadık. Geri gönderdik” dedi

Fuarlar ertelenecek

  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi. Pekcan, 16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, resmi duyuruların yapılacağını ifade etti. Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pekcan, “2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Risk ciddidir
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Risk ciddidir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir' dedi.


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