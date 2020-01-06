Hayat 1 yılda 277 can kurtardılar
GENEL SAĞLIK

1 yılda 277 can kurtardılar

Dünyanın en önemli nakil merkezlerinden biri haline gelen Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Merkezi’nde 2019 yılında 277 can kurtarıldı. Rektör Ahmet Kızılay, hedeflerinin yılda 500 nakil olduğunu belirterek, “Sadece nakil yapmıyoruz, Türkiye’de karaciğer nakli ameliyatı yapacak cerrahları da yetiştiriyoruz” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde yıllık 500 nakil hedefleniyor.
Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde yıllık 500 nakil hedefleniyor.

Malatya’nın karaciğer naklinde dünyanın kutup yıldızına dönüştüğünü söyleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2019 yılında 277 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini anlattı. Kızılay, 2016 yılında faaliyete geçen Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde yıllık 500 nakil yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülkemizde yıllık ortalama bin 500 karaciğer nakli yapıldığını kaydeden Kızılay, “Biz merkezimizde yüzde 80’i canlıdan canlıya, yüzde 20’si kadavradan olmak üzere tam kapasite çalışıyoruz. Canlıdan canlıya nakilde çok önemli bir eğitim merkeziyiz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Entitüsü sadece tedavi yapmıyor. Türkiye’de karaciğer nakli ameliyatı yapacak cerrahları da yetiştiriyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Kızılay

NAKİLLERLE GUINNESS

12 Haziran 2019’da 5 alıcı, 5 vericiden oluşan 10 ameliyatın aynı anda yapıldığı merkezin bu işlemlerle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini hatırlatan Kızılay, “Ameliyatlar o günün akşamına doğru başarıyla tamamlandı. Hastalarımızın hepsi taburcu oldu. Amacımız, dünyaya ve ülkemize, büyük kapasitemizi ve geldiğimiz noktayı anlatmaktı. Bunu da başardık. Hedefe tam ulaşacağız. Merkezimizde şu ana kadar 2 bin 700’ü bulan nakil yapıldı. Ama aynı anda nakil yapılması daha çok ses getirdi” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin rağbet gören bir eğitim kurumuna dönüştüğünü de belirten Kızılay şöyle devam etti: “Sadece Tıp Fakültemiz’de 130’a yakın profesör hocamız var. Doçent, doktor ve öğretim üyesi hocalarımızı saydığımız zaman 300’e yakın hocamız var. Burada yetişip Türkiye’nin her yerine, giden sayısız profesörümüz ve doçentimiz var.”

  • Hayaller gerçekleşiyor
  • Malatya’nın sağlık turizminde önemli bir merkez olduğunu aktaran Kızılay, “En çok gurur duyduğum yatırımımız önümüzdeki aylarda kapılarını açacak olan 217 yataklı Onkoloji Hastanesi. Burası Türkiye’nin en büyük kanser merkezlerinden biri olacak. Daha sonra Kalp Hastanemiz için girişimlerimiz başlayacak. Ağır Hasta Bakım Merkezi kuracağız. Laboratuvarımızı karaciğer hastanemizin zemin katında açtık. Ama burayı ayrı bir bina olarak ve dünyanın en önemli Karaciğer Araştırma Merkezi yapmayı hedefliyoruz.”

5 donörle çapraz karaciğer nakli
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