Hayat 100 yaşında ölümcül ritimden kurtuldu
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100 yaşında ölümcül ritimden kurtuldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki ölümcül ritim bozukluğu hastası Ali Kurt, ablasyon (yakım) tedavisiyle sağlığına kavuştu. Ali Kurt, “Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi bu ağrılarım geçti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

IHA
Ölümcül ritim bozukluğu hastası 100 yaşındaki Ali dede, çok kısa bir sürede iyileşti.
Ölümcül ritim bozukluğu hastası 100 yaşındaki Ali dede, çok kısa bir sürede iyileşti.

Evde oturduğu esnada baygınlık geçiren ve ani kalp çarpıntıları olan 100 yaşındaki Ali Kurt’a, ölümcül ritm bozukluğu (Ventriküler Taşikardi) nedeniyle Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, Uzm. Dr. Mahmut Akpek ve Uzm. Dr. Nazmi İlker Bayrak öncülüğünde ablasyon (yakım) tedavisi uygulandı.

Hasta hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Hasta bize geldiğinde oldukça bitkindi. Hastalığının teşhisini koyup, yakınlarının da rızası alarak hastaya, kalp çarpıntısının yakılarak veya dondurularak tedavi edilme yöntemi olan ‘ablasyon’ tedavisini uyguladık. Bozdoğan ilçesinden gelen Ali Kurt, tedavi sonrası çok kısa bir sürede iyileşti ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.

Hastalar artık tedavi için dışarıya gitmiyor

Aydın ilinde her zaman kalp açısından ilkleri başardıklarını belirten Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Bu hasta Türkiye’nin belki de Dünya’nın en yaşlı hastası olmuştur. Önceden Aydın ilindeki hastalar kalp sorunları için 3 büyük şehre giderlerdi. Hastanemizde sunduğumuz bu hizmetlerimiz ile Aydın’daki hastalar artık kendi illerinde tedavi olup merkezimizden memnun olarak ayrılıyorlar” diye konuştu.

Sağlığına Kavuşan 100 yaşındaki hasta Ali Kurt ise, “Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi bu ağrılarım geçti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

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